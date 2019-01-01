Аэропорт Трабзон, расположенный на берегу Черного моря, сегодня закрыт из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе.

Об этом пишет Вестник Кавказа со ссылкой на турецкие СМИ.

Ремонт проводится на участке площадью около 30 кв м на 400-м метре взлетно-посадочной полосы аэропорта в связи с возникшим там уклоном.

Работы стартовали сегодня , 25 апреля, в 10.00 по местному времени. Планируется, что воздушная гавань снова сможет принимать самолеты с 18.00.