Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
|13:41 25.04.2019
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|Турция
Аэропорт Трабзон, расположенный на берегу Черного моря, сегодня закрыт из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе.
Об этом пишет Вестник Кавказа со ссылкой на турецкие СМИ.
Ремонт проводится на участке площадью около 30 кв м на 400-м метре взлетно-посадочной полосы аэропорта в связи с возникшим там уклоном.
Работы стартовали сегодня , 25 апреля, в 10.00 по местному времени. Планируется, что воздушная гавань снова сможет принимать самолеты с 18.00.
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