Оккупанты задержали гражданина Украины, который пытался покинуть Крым в обход пограничных пунктов пропуска
|13:21 25.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Российские пограничники задержали мужчину, которой пытался попасть на Украину, перейдя админграницу с оккупированным Крымом в неустановленном месте.
Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.
В сообщении сказано, что сотрудники Погрануправления пресекли попытку неизвестного прорваться через "государственную границу" в обход специализированных пунктов пропуска. Мужчина двигался в темное время суток, перебежками, с территории аннексированного Крыма в сторону админграницы с Украиной.
В пресс-службе отметили, что определяющую роль в обнаружении и поимке нарушителя сыграли стационарные комплексы охраны границы. Пограничники наблюдали за действиями и маршрутом следования мужчины с мониторов комплекса.
Задержанный оказался гражданином Украины 1980 года рождения. Мужчина пояснил, что приехал в оккупированный Крым в поисках «лучшей жизни», но потерял документы удостоверяющие личность, потому возвращался домой в обход пунктов пропуска.
Сотрудники Пограничного управления после проверки, проведенной в отношении гражданина Украины, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ – покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ.
Ещё на эту тему:
В ФСБ заявили о пятерых выявленных на админгранице с оккупированным Крымом гражданах, объявленных в розыск
ФСБ оккупантов задержала мужчину, который пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска
На межі з окупованим Кримом упіймали бойовика "православної армії"
У лютому зменшилася кількість людей, які перетинають адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" молодого человека
Капитан "Норда" официально не пересекал админграницу — ГПСУ
Госспоганслужба: В январе поток граждан через админграницу с оккупированным Крымом уменьшился
На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца