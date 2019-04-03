Оккупанты задержали гражданина Украины, который пытался покинуть Крым в обход пограничных пунктов пропуска

13:21 25.04.2019 0 комментариев Крым

Российские пограничники задержали мужчину, которой пытался попасть на Украину, перейдя админграницу с оккупированным Крымом в неустановленном месте. 

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что сотрудники Погрануправления пресекли попытку неизвестного прорваться через "государственную границу" в обход специализированных пунктов пропуска. Мужчина двигался в темное время суток, перебежками, с территории аннексированного Крыма в сторону админграницы с Украиной. 

В пресс-службе отметили, что определяющую роль в обнаружении и поимке нарушителя сыграли стационарные комплексы охраны границы. Пограничники наблюдали за действиями и маршрутом следования мужчины с мониторов комплекса. 

Задержанный оказался гражданином Украины 1980 года рождения. Мужчина пояснил, что приехал в оккупированный Крым в поисках «лучшей жизни», но потерял документы удостоверяющие личность, потому возвращался домой в обход пунктов пропуска. 

Сотрудники Пограничного управления после проверки, проведенной в отношении гражданина Украины, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ – покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ.



Ещё на эту тему:

17:21 17.04.2019
В Україні починають будувати два КПВВ біля тимчасово окупованої території Криму
11:41 16.04.2019
В ФСБ заявили о пятерых выявленных на админгранице с оккупированным Крымом гражданах, объявленных в розыск
15:01 09.04.2019
Поток пересекающих админграницу с оккупированным Крымом увеличился / Инфографика
14:01 03.04.2019
ФСБ оккупантов задержала мужчину, который пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска
15:21 26.03.2019
На межі з окупованим Кримом упіймали бойовика "православної армії"
20:41 06.03.2019
У лютому зменшилася кількість людей, які перетинають адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
14:41 01.03.2019
На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" молодого человека
11:01 28.02.2019
Задержанный при въезде в оккупированный Крым украинец может сесть на 2 года
11:41 22.02.2019
На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" украинца
13:43 11.02.2019
Капитан "Норда" официально не пересекал админграницу — ГПСУ
16:09 05.02.2019
Госспоганслужба: В январе поток граждан через админграницу с оккупированным Крымом уменьшился
15:41 17.01.2019
На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
14:01 25.04.2019
На Миконос прибыла одна из десяти самых дорогих яхт в мире / Видео
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
Все новости страны
Россия Россия
12:41 25.04.2019
В горах Карачаево-Черкесии экипажи вертолетов ЮВО искали цели в темное время суток
11:21 25.04.2019
Артиллерийские соединения ЮВО провели масштабные боевые стрельбы в Северной Осетии
09:31 25.04.2019
Польща відмовилася приймати "брудну" російську нафту
14:01 24.04.2019
В России все штурмовые вертолеты Ми-35М оснастили комплексами "Витебск"
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
13:41 25.04.2019
Аэропорт Трабзон закрылся на краткосрочный ремонт
09:01 25.04.2019
Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
16:01 24.04.2019
Турция представит новую модификацию своего БТР
09:21 24.04.2019
“Кожен з авіаносців, які перебувають зараз в Середземному морі, являє собою 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії” - Посол США
Все новости страны
Украина Украина
14:41 25.04.2019
У МЗС розповіли, як паспортний указ Путіна нагадує дії нацистів
14:21 25.04.2019
Облавы в Крыму: Силовики увезли крымского татарина "для дачи показаний"
13:21 25.04.2019
Оккупанты задержали гражданина Украины, который пытался покинуть Крым в обход пограничных пунктов пропуска
13:01 25.04.2019
Рада погодила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс