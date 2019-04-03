Российские пограничники задержали мужчину, которой пытался попасть на Украину, перейдя админграницу с оккупированным Крымом в неустановленном месте.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что сотрудники Погрануправления пресекли попытку неизвестного прорваться через "государственную границу" в обход специализированных пунктов пропуска. Мужчина двигался в темное время суток, перебежками, с территории аннексированного Крыма в сторону админграницы с Украиной.

В пресс-службе отметили, что определяющую роль в обнаружении и поимке нарушителя сыграли стационарные комплексы охраны границы. Пограничники наблюдали за действиями и маршрутом следования мужчины с мониторов комплекса.

Задержанный оказался гражданином Украины 1980 года рождения. Мужчина пояснил, что приехал в оккупированный Крым в поисках «лучшей жизни», но потерял документы удостоверяющие личность, потому возвращался домой в обход пунктов пропуска.

Сотрудники Пограничного управления после проверки, проведенной в отношении гражданина Украины, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ – покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ.