Рада погодила проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві
|13:01 25.04.2019
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|Украина
Верховна Рада сьогодні проголосувала за законопроект про проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві.
Про це повідомляє УНН.
Т235 народних депутатів проголосували за проект постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного альянсу у Києві.
Так, у Києві навесні 2020 року вперше в історії має відбутися сесія Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу.
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