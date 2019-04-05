Верховна Рада сьогодні проголосувала за законопроект про проведення Парламентської асамблеї НАТО в Києві.

Про це повідомляє УНН.

Т235 народних депутатів проголосували за проект постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного альянсу у Києві.

Так, у Києві навесні 2020 року вперше в історії має відбутися сесія Парламентської асамблеї Північно-Атлантичного альянсу.