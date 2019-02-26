Кабінет міністрів України починає нараду щодо протидії економічній агресії Російської Федерації.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook, передає УНН.

"А ми тим часом в Кабміні починаємо нараду з протидії російській агресії, цього разу економічній", - написав Омелян.

Раніше уряд Російської Федерації заборонив експорт до України російської нафти і нафтопродуктів.

Також, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Реагуючи на це рішення Путіна, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і ВПО заявили: підписанням цього указу РФ підтвердила, що планує ескалацію конфлікту з Україною.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України.