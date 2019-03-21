"Вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов пообещал "бесконфликтное решение проблемы" жителей "Артека", проживающих на территории Международного детского центра на протяжении нескольких десятилетий.

Руководство МДЦ пытается выселить граждан с тех самых пор, как в марте 2015 года оккупационные власти Крыма распорядились передать "Артеку" почти все прибрежные территории, пишут Примечания.

"Расселению подлежит 1003 человека, проживающих на территории детского центра на протяжении нескольких десятилетий, еще с советских времен. Часть этих людей имеют на руках договоры социального найма, часть – приватизировали жилье. В ходе личной встречи люди рассказали, что руководство МДЦ "Артек", не дожидаясь расселения, в судебном порядке добивается сноса отдельных сооружений с признаками самовольной постройки. Безусловно, данная ситуация недопустима. Большинство данных граждан – бывшие сотрудники лагеря, и такое отношение к людям нельзя назвать гуманным", – цитирует Крыминформ Кабанова. "Вице-премьер" подчеркнул, что искать разрешение конфликта необходимо только "мирным путем".

Кабанов также проверил степень готовности строящегося для переселенцев дома в Гурзуфе. Срок сдачи здания в эксплуатацию переносится во второй раз. Частично не закончены фасадные работы, отсутствует техническое присоединение к инженерным коммуникациям, не благоустроена прилегающая территория.

По информации "вице-премьера", служба заказчика в лице руководства МДЦ "Артек" ненадлежащим образом контролирует срок и качество строительства – изначально дом должен был быть сдан в декабре 2018 года. Для оставшихся переселенцев планируется построить дома на выбранных участках в Гурзуфе. Один из них находится в ведении ФГУП ПАО "Массандра", по второму идет претензионно-исковая работа.

Издание сообщает, что Международный детский центр "Артек" в начале 2017 года выделил землю под строительство 18-этажного дома для жителей Гурзуфа, проживающих на территории лагеря.

Осенью прошлого года оккупационная администрация Ялты вынесла решение о сносе 289 построек в Гурзуфе, на территории лагеря Артек. В это же время на заборах жителей Гурзуфа появились объявления о том, что те до конца месяца должны самостоятельно снести все незаконные строения. Часть из них построена в начале XX века.

К выселению гурзуфцев готовили давно — с тех самых пор, как в марте 2015 года оккупационные власти Крыма распорядились передать Артеку почти все прибрежные территории, попутно прибавив к 208 га МДЦ еще 10 га расположенных рядом земель. Все годы до этого — и при Украине, и при СССР — точные границы участка Артека никогда не определялись, поэтому для многих гурзуфцев стало сюрпризом, что именно МДЦ теперь считает своим.

Несмотря на то, что у проживающих в поселке есть документы на жилье, руководство "Артека" считает их "посторонними, угрожающими безопасности детей" людьми. Так с легкой руки председателя оккупационного правительства Крыма Сергея Аксенова, передавшего "Артеку" земли, в том числе никогда ранее лагерю не принадлежавшие, гурзуфцы стали нелегалами в собственных квартирах.