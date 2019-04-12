Личный состав береговых комплексов «Бал», «Бастион» и «Берег» Черноморского флота страны-агрессора проводит тактическое учение на полигонах в Крыму и Краснодарском крае.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.

«На начальном этапе личный состав дивизионов отработал комплекс учебных мероприятий по приведению боевую готовность с выходом боевой техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следующий этап учений предусматривает отработку выдвижения в позиционные районы и приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовку к стрельбе и смену огневых позиций после совершения пусков и стрельб. «Завершающим этапом учения станет выполнение дивизионами задач по прикрытию корабельных сил флота в море», – подчеркнули в пресс-службе.

Военнослужащие отработают обнаружение надводных целей, после чего полученные данные передадут на командный пункт. Затем будет осуществлена выдача целеуказаний с дальнейшей стрельбой по морским целям ракетными и артиллерийскими установками. В учении принимают участие около 50 единиц техники и около 300 военнослужащих.