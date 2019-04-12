Ракетные и артиллерийские дивизионы ЧФ отрабатывают прикрытие сил флота с берега
|11:41 25.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Личный состав береговых комплексов «Бал», «Бастион» и «Берег» Черноморского флота страны-агрессора проводит тактическое учение на полигонах в Крыму и Краснодарском крае.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота оккупантов.
«На начальном этапе личный состав дивизионов отработал комплекс учебных мероприятий по приведению боевую готовность с выходом боевой техники из парков, совершением маршей в район сосредоточения и дальнейшим переходом на полигоны боевой подготовки», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что следующий этап учений предусматривает отработку выдвижения в позиционные районы и приведение ракетных и артиллерийских комплексов к бою, подготовку к стрельбе и смену огневых позиций после совершения пусков и стрельб. «Завершающим этапом учения станет выполнение дивизионами задач по прикрытию корабельных сил флота в море», – подчеркнули в пресс-службе.
Военнослужащие отработают обнаружение надводных целей, после чего полученные данные передадут на командный пункт. Затем будет осуществлена выдача целеуказаний с дальнейшей стрельбой по морским целям ракетными и артиллерийскими установками. В учении принимают участие около 50 единиц техники и около 300 военнослужащих.
Ещё на эту тему:
Подлодка ЧФ оккупантов уходит из Черного моря на плановый ремонт
Росія вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду позову України
"Либо санкции, либо война", - эксперт о целенаправленном воздействии России на искажение GPS-навигации в Черноморском регионе
Міжнародний трибунал з морського права призначив дату слухань у справі щодо полонених моряків
В оккупированном Крыму собрали руководителей санаторно-курортных организаций МО России
Американські експерти дослідили, як Росія дезорієнтує GPS-навігацію в Криму та в Чорному морі
У одного з полонених РФ українських моряків виникли проблеми зі здоров'ям після операції
Оккупанты сообщили, что устранили поломку БДК "Цезарь Куников"