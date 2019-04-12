Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» отдельного вертолетного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения в горной местности Карачаево-Черкесии.

Летчикам необходимо обнаружить цели в темное время суток в сложных метеорологических условиях с использованием очков ночного видения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов военные летчики отработали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи Ми-28Н на практике отработают сложные элементы пилотажа в темное время суток на предельно малых высотах до 5 м над землей, поразят при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пушечного вооружения колонну военной техники, группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника.

При выполнении боевых стрельб экипажи вертолетов пусками 80-мм неуправляемых авиационных ракет и огнем из 30-мм авиационных пушек поразят свыше 70 различных целей.

Считывая информацию о рельефе местности, экипаж «Ночного охотника» способен обходить линии электропередач и кроны деревьев, в том числе и в автоматическом режиме.

К выполнению полетных заданий допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом около 500 часов.