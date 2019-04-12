Подразделения артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из Ингушетии провели масштабные боевые стрельбы на полигоне Тарское в Северной Осетии в ходе двустороннего тактического учения.

Артиллеристы отработали задачи по поражению долговременных огневых сооружений, командных пунктов, узлов связи и бронированной техники условного противника на дистанциях до 30 км с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», 152-мм гаубиц «Мста-Б» и 203-мм самоходных пушек «Пион», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К занятиям было привлечено более 1,2 военнослужащих и задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Разведка и оценка качества поражения мишеней проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов.