Артиллерийские соединения ЮВО провели масштабные боевые стрельбы в Северной Осетии
|11:21 25.04.2019
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|Россия
Подразделения артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из Ингушетии провели масштабные боевые стрельбы на полигоне Тарское в Северной Осетии в ходе двустороннего тактического учения.
Артиллеристы отработали задачи по поражению долговременных огневых сооружений, командных пунктов, узлов связи и бронированной техники условного противника на дистанциях до 30 км с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», 152-мм гаубиц «Мста-Б» и 203-мм самоходных пушек «Пион», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
К занятиям было привлечено более 1,2 военнослужащих и задействовано около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Разведка и оценка качества поражения мишеней проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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