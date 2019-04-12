Подлодка ЧФ оккупантов уходит из Черного моря на плановый ремонт
|11:01 25.04.2019
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|Крым
Подводная лодка Черноморского флота страны-агрессора «Старый Оскол» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь на плановый ремонт.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу флота.
«Подводная лодка «Старый Оскол» проходит черноморские проливы в рамках выполняемого перехода на судоремонтное предприятие северо-запада России для планового текущего ремонта. При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для проверки конструкторских расчетов по применению новых материалов и оборудования при строительстве подлодок проекта 636.3 экипаж подлодки во время перехода протестирует работу систем жизнеобеспечения в южных широтах.
«Старый Оскол» дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Подлодки данного проекта начали поступать в состав Черноморского флота в 2015 году. Текущий ремонт подлодок проводится регулярно для поддержания их технического состояния, пишет издание.
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