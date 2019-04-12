В оккупированном Крыму сообщают, что утром 25 апреля силовики нагрянули в дом Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района.

Об этом сообщают крымчане в соцсетях, ATR выясняет подробности.

В частности, Ахмад Рустем Огълу сообщает об обыске в доме Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района.

«Дубки, ул. Раздерина. По словам очевидцев приехали в 6 утра. Следственные мероприятия у Дилявера Алимова — участника и активиста полян протеста в массиве Дубки», — написал он.

Также он добавил, что во дворе дома находятся люди в камуфляже с нашивками «СОБР».