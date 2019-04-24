У Британії назвали умову повернення до нормальних відносин з Росією
|10:21 25.04.2019
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|Крым
Британський депутат і державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан, виступаючи в середу під час дебатів щодо російської анексії Криму у британському парламенті, заявив, що Британія не повернеться до нормальних відносин з Росією, доки та не поважатиме територіальну цілісність України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відео дебатів, оприлюднене Посольством України у Великій Британії.
"Російська незаконна окупація Криму та міста Севастополя і триваюче втручання в Україні є незаконними відповідно до міжнародного права. Україна обрала євроатлантичне майбутнє. Росія має поважати суверенне рішення України, її незалежність та територіальну цілісність", - заявив Дункан.
"Доки цього не станеться, і мови не може бути про повернення до нормальних відносин з Росію", - наголосив він.
Дункан запевнив, що Британія буде й надалі працювати над зміцненням рішучості міжнародної підтримки у міцному протистоянні російській поведінці та триматиме кримське питання на порядку денному, викриваючи порушення Росією прав людини.
"Ми продовжимо працювати з урядом України, щоб підтримати її суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив британський політик.
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