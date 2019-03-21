Держдеп США також відреагував на рішення РФ щодо видачі паспортів жителям Донбасу

10:01 25.04.2019 0 комментариев Украина

 Сполучені Штати засуджують рішення президента Росії Володимира Путіна щодо спрощеного надання російського громадянства жителям окремих територій Донецької та Луганської областей України.

Про це йдеться в заяві офіційної представниці Держдепартаменту США Морган Ортагус, опублікованій на сайті відомства, повідомляє УНН.

“Росія за допомогою цієї вкрай провокаційною акції підсилює напад на суверенітет і територіальну цілісність України”, — зазначає Ортагус.

Вона уточнила, що указ Путіна створює “серйозну перешкоду для реалізації мінських угод і реінтеграції Донбасу”. “Мінські угоди, підписані Росією, вимагають повного відновлення контролю українського уряду над східною Україною”, — сказала вона. В її заяві території Донецької та Луганської областей названі “підконтрольними Росії”.

У заяві підкреслюється, що указ російського президента послідував всього через три дні після виборів в Україні.

“Обраний президент Зеленський неодноразово висловлював свою готовність серйозно взаємодіяти з Росією для виконання мінських угод і припинення конфлікту на сході України”, — сказано в заяві Ортагус.

“Тепер справа за Росією — вона повинна вирішити, чи хоче вона продовжувати ескалацію напруженості або виконувати свої мінські зобов’язання”, — заявила представниця Держдепартаменту.

Варто нагадати, що Волкер назвав указ Путіна щодо паспортів частиною окупаційного плану.



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