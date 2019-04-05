НАТО збільшить внески до фондів для підтримки України
|09:47 25.04.2019
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|Украина
Країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки Трастових Фондів (ТФ) задля підтримки України.
По це зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Главком посилаючись на «Урядовий портал».
Зокрема, у середу, 24 квітня, віце-прем'єр зустрілась із керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо. Обговорювались ТФ із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО, тощо.
«НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів», - наголосив Пежо.
Він додав, що буде продовжено до 2021 року роботу Трастового Фонду з медичної реабілітації військовослужбовців. Також буде виділено кошти на реалізацію низки проектів.
Одним із таких стане передача від Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), спеціального автобуса для реабілітаційного центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони «Тисовець». Автобус обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців. Також буде передане медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.
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