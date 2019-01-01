Польща відмовилася приймати "брудну" російську нафту

09:31 25.04.2019 0 комментариев Россия

Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу «Дружба«.

Про це повідомляє агентство БелТА, передає Главком.

Зокрема, як заявив представник ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість що надходить нафти.

«Ми отримали лист від PERN (оператор польської ділянки трубопроводу« Дружба», - ред.), що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками, з якими вона в даний час приходить в пункт приймання поставок «Адамове», - сказав Веріго.

У свою чергу «Гомельтранснафта Дружба» повідомив російській стороні про те, що транзит по західному напрямку зупинений.

Веріго уточнив, що поставка нафти по іншій гілці зберігається в обсягах близько 40 тис. т на добу, що необхідно для транзиту в напрямку України.

У повідомленні оператора польської ділянки Дружби також підкреслюється, що продовження поставок нафти з підвищеним вмістом хлоридів створює ризик серйозної промислової аварії як для НПЗ, так і для логістичної системи PERN.

Інформацію про зупинку транзиту трубопроводом Дружба в польському напрямку підтвердили також у концерні Белнефтехим.

Він уточнив, що поставка нафти по іншій гілці зберігається в обсягах близько 40 тисяч тонн на добу, необхідних для транзиту в напрямку України.
 
У повідомленні оператора польської ділянки Дружби також підкреслюється, що продовження поставок нафти з підвищеним вмістом хлоридів створює ризик серйозної промислової аварії як для НПЗ, так і для логістичної системи PERN.
 
Інформацію про зупинку транзиту трубопроводом Дружба в польському напрямку підтвердили також у концерні Белнефтехим.



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