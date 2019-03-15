Началась транспортировка одного из сгоревших в Черном море танкеров в Турцию

09:15 25.04.2019 0 комментариев

Танкер «Маэстро», сгоревший в январе этого года в Черном море недалеко от берегов Крыма, начали буксировать в Турцию.

Об этом Крым Информу сообщил источник в спасательных службах республики.

«Сегодня началась транспортировка танкера «Маэстро». В операции принимает участие буксир «Фераз» под флагом Коморских островов. Местом назначения значится турецкий порт Измир», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что второй сгоревший танкер «Канди» пока остается на месте. Однако, вероятнее всего, и его в ближайшее время начнут буксировать к берегу. Акты приема-передачи поврежденных судов подписали представители компании «Ювас-Транс», которая действует по поручению судовладельцев.

Взрыв, а затем пожар произошел во время перевалки топлива с одного судна на другое 21 января за пределами территориальных вод РФ, в 15 милях южнее мыса Такиль. На судоходстве в Керченском проливе происшествие не отразилось. Пожар на судах продолжался больше месяца.

12 спасенных членов экипажей танкеров были доставлены в Керченскую больницу 22 января, также в Керчь доставили 10 тел погибших моряков. Еще 10 человек найти так и не удалось, несмотря на длительную поисково-спасательную операцию. Среди погибших и пропавших без вести - граждане Турции и Индии. По факту произошедшего в Черном море российскими следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

 



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