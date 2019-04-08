Туреччина ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території
|09:01 25.04.2019
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|Турция
Туреччина як країна-член НАТО ініціювала створення комісії, аби переконати НАТО у відсутності загрози від розміщення систем С-400 на її території.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Haber Turk, передає Укрінформ.
«Давайте створимо комісію, комісію всередині НАТО, і хай вона оцінить загрози (від розміщення С-400 на території Туреччини – ред.)», - заявив Чавушоглу.
Він також наголосив на тому, що придбання Туреччиною у РФ ЗРК С-400 не тягне за собою жодних небезпек для системи оборони НАТО, тим більше, що російські системи вже розміщенні в безпосередній близькості до країн-учасниць.
Очільник МЗС також вказав на те, що Туреччина матиме контроль над системами, після того як вони будуть розміщені на її території.
«Ми маємо намір використовувати їх (ЗРК С-400 – ред.) виключно для нашого власного захисту. Вони перебуватимуть під нашим постійним контролем", – сказав Чавушоглу.
Як відомо, нещодавно міністр казначейства та фінансів Туреччини Берат Альбайрак відвідав США, де провів переговори з президентом США Дональдом Трампом, в ході яких у т.ч. йшлося про намір Туреччини купити у Росії С-400. Вчора президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував свою можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
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