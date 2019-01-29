Генсек ООН очікує від РФ поваги до Мінських домовленостей
|08:46 25.04.2019
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|Украина
Антоніу Гутерреш очікує, що духу й літери Мінських домовленостей буде дотримано, і всі питання вирішуватимуться через конструктивний діалог у наявних форматах перемовин.
Про це речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив у відповідь на письмовий запит власного кореспондента Укрінформу.
“Ми бачили (указ про спрощення процедури надання російського громадянства — ред.). Очікуємо, що всі відповідальні особи будуть діяти згідно з духом та літерою Мінських угод, схвалених Радою Безпеки, а всі питання вирішуватимуться завдяки конструктивному діалогу в наявних форматах”, - зазначив Дюжаррік.
Він додав, що ООН “підкреслює свою відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України”.
Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.
Засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановано на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.
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