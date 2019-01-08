Спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, критикуючи політику Росії з посиланням на мінські домовленості, “вважає за краще ігнорувати зневагу до цих домовленостей з української сторони”.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи висловлювання Волкера щодо рішення РФ надавати в спрощеному порядку громадянство жителям тимчасово непідконтрольних районів Донбасу, повідомляє УНН.

“Хотілося б нагадати Волкеру, як 18 квітня 2019 року Володимир Зеленський заявив, що, в разі своєї перемоги на виборах, він виступить проти надання Донбасу особливого статусу, а також підкреслив, що закон про амністію для ополченців Донбасу він не підпише... Ось якби Волкер або хто-небудь в Держдепі тоді відреагували на ці слова так само безкомпромісно, як і сьогодні, то хоча б не виглядали б нерозумно, — написала вона на своїй сторінці в Facebook. — Справа в тому, що особливий статус Донбасу і амністія — одні з ключових положень мінських домовленостей”.

Раніше Курт Волкер назвав провокаційним рішення Росії спростити процедуру отримання російського громадянства жителями Донбасу і додав, що рішення підриває реалізацію мінських домовленостей.