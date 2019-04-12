Число туристів з Китаю в РФ за останні п’ять років зросло майже вдвічі, а на запитання щодо рекомендацій регіонів РФ для відвідування — Путін, в інтерв’ю китайському державному виданню “Женьмінь Жибао”, порадив окупований Крим.

Проте у китайському тексті статті згадку про Крим — прибрали, передає УНН з посиланням на відповідний текст та на російське агентство ТАСС, яке наводить цитату про окуповану територію України.

За словами російського лідера, китайські туристи впевнено лідирують за числом іноземних гостей, які приїжджають в Росію. “За останні п’ять років їх кількість зросла майже вдвічі — на 93%”, — сказав Путін, зазначивши, що в 2018 році туристичні поїздки в РФ здійснили близько 1,7 млн громадян КНР.

“Улюбленими містами туристів з КНР залишаються Москва і Санкт-Петербург. В той же час вони прагнуть знайомитися і з іншими російськими регіонами”, — продовжив президент РФ. У зв’язку з цим він згадав Золоте кільце, Урал і Сибір, Далекий Схід і Кавказ, а також Сочі, “де після успішного проведення зимової Олімпіади 2014 року створена високоякісна курортно-спортивна інфраструктура”.

А далі у тексті новини зустрічаються розбіжності, адже російське агентство повідомило з посиланням на текст інтерв’ю, який опублікувала прес-служба Кремля, що Путін сказав: “Особливої згадки заслуговує такий самобутній регіон як Крим. В останні роки на півострові стрімко розвивається туристична індустрія, створюється розгалужена інфраструктура, будуються нові сучасні готельні та санаторні комплекси. Все це в сукупності з незмінною привітністю і гостинністю місцевих жителів створює прекрасні можливості для цікавих і корисних подорожей”.

Проте, згідно до опублікованної версії у китайському виданні (яке належить державі) — слова про окуповану АР Крим прибрали.

Варто нагадати, що офіційно Китайська Народна Республіка утрималася від голосування щодо резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262 від 27 березня 2014 року та офіційно не визнає приналежність Криму до РФ, не беручи активної участі у конфлікті.

Нагадуємо, Путін заявив, що Росія не згодна зі спробами Заходу силою нав’язати свої “порядки”.