Сейм Латвії готується визнати політику СРСР щодо кримських татар геноцидом

08:01 25.04.2019 0 комментариев Крым

Комітет закордонних справ парламенту Латвії ухвалив заяву про визнання депортації кримськотатарського народу, яка сталася 75 років тому, актом геноциду.

Про це повідомляє кореспонденту Укрінформу з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

«Сьогодні Комітет закордонних справ латвійського Сейму прийняв заяву щодо розгляду питання про визнання депортації 18 травня 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу. Від імені нашого Меджлісу я особисто подякував за це латвійським парламентаріям. 16 травня Сейм Латвії розгляне це питання», - розповів Чубаров.

Він додав: «У нас із латвійськими партнерами однакове розуміння поточних європейських проблем: потрібна подальша консолідація, подальший тиск у вигляді економічних санкцій, загалом – застосування всіх можливих форм обмеження російської агресії».

На сайті Сейму Латвії уточнюється, що комітет закордонних справ у середу, 24 квітня, прийняв заяву з нагоди 75-річчя депортації кримських татар. У ній підкреслюється, що сукупність історичних джерел говорить про цілеспрямоване прагнення радянської влади до геноциду багатьох народів і етнічних груп, які проживали в СРСР та на окупованих ним територіях. Одним із таких народів є кримські татари, які були приречені на вигнання з історичної батьківщини, Кримського півострова, і знищення культурної та соціальної спадщини.

Комітет закордонних справ Сейму також нагадав, що Росія п'ять років тому незаконно анексувала Крим, і засудив політику РФ на півострові. Як підкреслив голова комітету Ріхард Колс, ті кримські татари, які відмовляються приймати російське громадянство і не визнають анексії Криму, зазнають дискримінації: «Їм відмовляють у доступі до освіти, медичної допомоги, обмежують у можливості використання рідної мови, підтриманні традицій і культури».

«Усвідомлення серйозності цього твердження міститься у заяві, яку ми називаємо правильними словами - 75 років депортації та розширеного терору, що сьогодні розглядається як геноцид, учинений радянською владою», - сказав Колс.

Проект рішення буде передано на розгляд Сейму 16 травня, напередодні 75-річчя депортації кримських татар.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, які були запрошені із зазначеної нагоди до Сейму, високо оцінили підтримку Латвії.

 



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