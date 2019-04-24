Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що рішення Росії спростити надання громадянства жителям окремих районів Донецької та Луганської областей підриває Мінські домовленості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це спецпредставник США у середу ввечері написав у своєму Twitter.

"Нещодавнє рішення Росії щодо видачі паспортів є провокаційним і взяте з "окупаційного плану", воно підриває спроби з імплементації Мінських домовленосте та відновлення контролю України над Донбасом", - зазначив Курт Волкер.

"Донбас - це Україна, а його жителі, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, - це українці", - наголосив спецпредставник США.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Нагадаємо, 24 квітня Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.