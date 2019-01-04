У парламенті Великої Британії проходять дебати щодо України

20:41 24.04.2019 0 комментариев Украина

Член парламенту Великобританії від Консервативної партії Джон Уіттінгдейл запевнив в одностайній підтримці України під час анексії Росією Криму на дебатах у Палаті громад.

Відео виступу політика опублікувало посольство України в Сполученому Королівстві, передає УНН.

"Я сподіваюся, що ці дебати і ті, хто приймає в них участь, продемонструють, що в Палаті громад Парламенту Великої Британії панує одностайна підтримка України в питанні незаконної окупації частини її території і агресивних дій Російської Федерації", - заявив він під час дебатів.

Крім того, під час дебатів головний представник британського зовнішньополітичного відомства Алан Дункан заявив, що про нормалізацію відносин Великої Британії з Росією не може йти мови до тих пір, поки вона поважає суверенітет і територіальну цілісність України.



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