США засуджують російську "паспортизацію" на Донбасі
|20:21 24.04.2019
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|Украина
Офіційний Вашингтон засуджує "абсурдний" указ президента РФ Володимира Путіна щодо надання російського громадянства за спрощеною процедурою жителям окупованих територій на Сході України.
Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні, оприлюдненій у Twitter, повідомляє Укрінформ.
"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в заяві.
Як повідомлялося раніше, 24 квітня президент РФ Володимир Путін затвердив указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.
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