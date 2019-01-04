Путін пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу турботою про права людини
|20:01 24.04.2019
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|Украина
Рішення спростити видачу російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі носить чисто гуманітарний характер.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з членами ради законодавців РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У нас немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі, але терпіти ситуацію, при якій люди, що проживають на території цих Донецької і Луганської республік, взагалі позбавлені яких би там не було цивільних прав, це вже переходить межі з точки зору прав людини. Вони не можуть пересуватися нормально, не можуть реалізувати найелементарніші свої потреби і реалізувати свої елементарні права. Це питання суто гуманітарного характеру", - заявив Путін.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.
Реагуючи на це рішення Путіна, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і ВПО заявили: підписанням цього указу РФ підтвердила, що планує ескалацію конфлікту з Україною.
А перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що це рішення є порушенням Мінських угод.
Крім того, в Латвії засудили указ Путіна про спрощення оформлення російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.
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