Рішення спростити видачу російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі носить чисто гуманітарний характер.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з членами ради законодавців РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У нас немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі, але терпіти ситуацію, при якій люди, що проживають на території цих Донецької і Луганської республік, взагалі позбавлені яких би там не було цивільних прав, це вже переходить межі з точки зору прав людини. Вони не можуть пересуватися нормально, не можуть реалізувати найелементарніші свої потреби і реалізувати свої елементарні права. Це питання суто гуманітарного характеру", - заявив Путін.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

Реагуючи на це рішення Путіна, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і ВПО заявили: підписанням цього указу РФ підтвердила, що планує ескалацію конфлікту з Україною.

А перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що це рішення є порушенням Мінських угод.

Крім того, в Латвії засудили указ Путіна про спрощення оформлення російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.