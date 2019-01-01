Україна звернулася до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі

19:41 24.04.2019 0 комментариев Украина

У середу, 24 квітня, Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Звернення зроблене за дорученням Президента України Петра Порошенка, написав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на своїй сторінці у Тwitter, повідомляє Укрінформ.

"За дорученням Президента Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН", - написав він.

За словами Єльченка, таким кроком Росія нехтує Мінськими домовленостями.

"Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям!" - зазначив дипломат.

Як повідомили російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін підписав 24 квітня указ, згідно з яким жителі окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийом у громадянство РФ за спрощеною процедурою.



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