Координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник (Olga Skripnik) закликала українців підтримати українського політв'язня Володимира Балуха у важку годину.

Зараз його тримають в жорстоких умовах російскої колонії Тверської області, пише на сторінці в Facebook Ольга Скрипник.

"Наші листи Володимиру Балуху зараз дійсно життєво необхідні, щоб вижити у колонії, де його люто ненавидять, куди його вивезли, щоб зламати, щоб помститися за його нескореність.

Довгий етап в "одиночках" майже без їжі та одягу, тривале утримання у СІЗО Твері без формальних підстав на те, колонія м. Торжок, про яку розповідають страшні історії про насильство до ув'язнених, переведення до ШІЗО ... пише Скрипник.

Зараз написати листа Володимиру ще простіше, ніж раніше - через "ФСИН-письмо".

Пишіть йому, пишіть всім українських в'язням", - закликала Скрипник.

