Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму

19:01 24.04.2019 0 комментариев Крым

Федеральная антимонопольная служба страны оккупанта обещает абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму.

В настоящее время на аннексированном полуострове работают только местные операторы, другие российские компании не обслуживают абонентов в регионе из-за опасения попасть под санкции, пишет Новый День.

Как сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, служба совместно с операторами связи, как всероссийскими, так и крымскими, приняла решение о том, что так называемого национального роуминга на аннексированном полуострове не будет. Он добавил, что в оккупированном Крыму создаются условия для местных компаний, чтобы они могли получать прибыль не за счет высоких цен, а заработать на обороте.

«Крым сейчас настолько привлекателен для российских туристов, что нет сомнений – после окончательной отмены национального роуминга (а юридически это уже произошло), операторы связи только выиграют», – цитирует Артемьева «Российская газета».

Закон об отмене национального роуминга был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, а затем подписан президентом в конце прошлого года. Согласно документу с 1 июня 2019 года оператор мобильной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком российском регионе тот находится. Таким образом, клиенты российских сотовых компаний в поездках по территории РФ будут оплачивать мобильную связь по тому же тарифу, что и в домашней сети.

Идея отмены национального роуминга в России была озвучена еще в 2017 году. Однако операторы заявляли, что на реализацию задуманного потребуется много времени. Сотовые компании также угрожали подорожанием своих услуг в случае, если им придется уравнять цены. ФАС несколько раз уличала операторов «большой четверки» в завышении стоимости тарифов для граждан, находящихся в поездках по стране. В конце концов, все компании выполнили предписание регулятора.

Однако на территории оккупированного Крыма в настоящее время работают только региональные операторы. Компании «большой четверки» не предоставляют услуги на аннексированном полуострове из-за опасения попасть под санкции ЕС и США. 



Ещё на эту тему:

18:41 24.04.2019
Оккупанты завели дело на "организатора бутылочной блокады" аннексированного полуострова
08:21 24.04.2019
Производитель стеклотары, входящий в международный концерн, прекращает поставки в Крым из-за санкций
08:01 19.04.2019
Оккупанты обещают запустить онлайн-сервис аренды жилья для отдыха, аналогичного Airbnb и Booking.com.
15:41 18.04.2019
Санкции: Международное научное сотрудничество Крымской обсерватории с зарубежными учеными свелось к личным контактам
10:21 18.04.2019
Карты как минимум трети банков РФ могут заблокировать из-за санкций
13:01 17.04.2019
Британія підготувала заміну санкціям ЄС проти РФ після Brexit
13:01 08.04.2019
Австрія не відмовиться від санкцій: анексувавши Крим, Росія порушила міжнародне право
13:21 05.04.2019
Як працюють Кримські морські санкції - про підсумки 2018 в портах окупованого Криму
20:21 03.04.2019
На Херсонщині викрито канал постачання продуктів харчування до окупованого Криму
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
13:41 29.03.2019
Оккупированный Крым обещают подключить к спецсети для военных и силовиков
08:41 28.03.2019
Держдеп США повідомив про нові, спільні з НАТО, санкційні заходи проти дій Росії в Криму і на Азовському морі
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
Все новости страны
Россия Россия
14:01 24.04.2019
В России все штурмовые вертолеты Ми-35М оснастили комплексами "Витебск"
13:41 24.04.2019
Nord Stream 2 погрожує притягнути ЄС до суду через нові газові правила
12:41 24.04.2019
Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
11:41 24.04.2019
Корабли Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 24.04.2019
Турция представит новую модификацию своего БТР
09:21 24.04.2019
“Кожен з авіаносців, які перебувають зараз в Середземному морі, являє собою 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії” - Посол США
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
Все новости страны
Украина Украина
20:01 24.04.2019
Путін пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу турботою про права людини
19:41 24.04.2019
Україна звернулася до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі
19:21 24.04.2019
Українців закликали підтримати українського політв'язня Володимира Балуха у важку годину
19:01 24.04.2019
Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс