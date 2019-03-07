Польоти літаків США у Чорному морі протягом тижня

18:21 24.04.2019 0 комментариев Крым

Сьогодні Військово-повітряні сили США відправили для патрулювання у Чорному морі вздовж узбережжя окупованого Росією Кримського півострова літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Після входження в акваторію Чорного моря літак здійснив дозаправку у повітрі за допомогою іншого літака ВПС США – Boeing KC135R Stratotanker, що прибув з авіабази Мілденхолл у Великій Британії та розпочав патрулювання поблизу Криму

Boeing RC-135V базується на авіабазі Суда Бей, яка розташована на острові Крит. Звідки він вилетів та по прибуттю в акваторію Чорного моря о 7:35 здійснив дозаправку у повітрі з літака Boeing KC-135R ВПС США після чого розпочав патрулювання.

Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.

Також учора після завершення патрулювання на Донбасі безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США провів політ вздовж узбережжя окупованого Кримського півострова.

RQ-4 Global Hawk — це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази Військово-повітряні сили США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році та приступив до виконання бойових завдань в березні 2006 року.

Окрім нього 23 квітня в акваторії Чорного моря працював американський протичовновий літак P-8A Poseidon Військово-морських сил США, що зосередився на роботі поблизу російської військово-морської бази в Новоросійську та окупованому Севастополі.

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.

В понеділок 22 квітня патрулювання вздовж окупованого Криму здійснював літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V з бортовим номером 64-14846.

Як відомо Повітряні сили ЗСУ отримують розвіддані з американських БПЛА, тому інформація з сьогоднішнього польоту як і від решти надходить у розпорядження Генерального Штабу Збройних Сил України.



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