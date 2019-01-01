Російська влада шляхом підписання указу про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих територій Донбасу запустила абхазький сценарій на сході України.

Таку думку висловив у Facebook громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, колишній представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, повідомляє Укрінформ.

"РФ запустила абхазький сценарій на сході України. Громадянство РФ мешканцям окупованих територій є його першим формальним етапом. Через скільки саме державою-агресором буде визнано "незалежність" "народних республік" - питання відкрите. Але по суті воно вже вирішене Кремлем, вочевидь за підсумками 31 березня та особливо - 21 квітня", - написав Бабін.

На його думку, тактично - це фіаско політики Мінських угод, а стратегічно - визнання РФ неможливості мати найближчим часом маріонеткову владу в цілій Україні.

У цьому контексті він поставив риторичне запитання міністру закордонних справ України: чому ми не розриваємо дипломатичних відносин з РФ.

"Вирішувати його всерйоз доведеться вже новій владній команді", - спрогнозував Бабін.

Як повідомили російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін підписав 24 квітня указ, згідно з яким жителі окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийом у громадянство РФ за спрощеною процедурою.