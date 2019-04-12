Українські катери і члени їх екіпажів були захоплені тому, що проігнорували "заклик покинути територіальне море Росії" - МЗС РФ

17:41 24.04.2019 0 комментариев Крым

Українські катери і члени їх екіпажів були захоплені тому, що проігнорували "заклик покинути територіальне море Росії".

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з російсько-українськими консультаціями щодо захоплення 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки українських моряків, передає УНН.

"23 квітня в Гаазі відбулися російсько-українські консультації з питання інциденту в районі Керченської протоки за участю трьох українських військових кораблів в листопаді 2018 року, дії яких, включаючи завзяту непокору багаторазовим наполегливим закликам покинути територіальне море Російської Федерації і іншим законним вимогам, які носили характер навмисної провокації. Саме це призвело до затримання українських військовослужбовців і кораблів, питання про яких Україна ставить перед Міжнародним трибуналом з морського права", - заявили в департаменті.

Крім того, в заяві йдеться про те, що росіяни під час консультацій поінформували українську сторону про умови утримання затриманих і дотриманні їх процесуальних прав.

"Поставили питання щодо готовності української сторони в подальшому дотримуватися положень відповідних нормативних правових актів, що регулюють судноплавство в територіальному морі Російської Федерації і в Керченській протоці, що допомогло б уникнути подібних інцидентів надалі", - заявили в МЗС.

У заяві також сказано, що українська делегація заявила про незацікавленість в подальших консультаціях.



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