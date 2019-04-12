Росія вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду позову України
|17:21 24.04.2019
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|Крым
Росія вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду позову України.
Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з російсько-українськими консультаціями щодо захоплення 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки українських моряків, передає УНН.
"Наголошуємо відсутність у Міжнародного трибуналу з морського права юрисдикції для розгляду позову України. Закликаємо українську сторону діяти сумлінно в інтересах врегулювання виниклої з її вини проблеми", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, раніше президент Міжнародного трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації про порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і двадцяти чотирьох членів їх екіпажів.
Слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року.
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