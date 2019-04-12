На сайті морського трибуналу опублікована дата слухань позову України проти РФ

17:01 24.04.2019 0 комментариев Крым

На сайті Міжнародного трибуналу з морського права оприлюднено офіційне повідомлення про проведення 10-11 травня слухань у справі про застосування тимчасових заходів до Російської Федерації у зв'язку з порушенням імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів.

Його розміщено на сайті структури, штаб-квартира якої розташована у Гамбурзі, повідомляє Укрінформ.

«Президент Трибуналу, суддя Чжин Хьон Пек, встановив 10 і 11 травня 2019 року як дату розгляду справи про затримання трьох українських морських суден (Україна проти Російської Федерації)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слухання відбудуться в головному залі суду і будуть відкритими для громадськості.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила про призначення публічних слухань на 10-11 травня.

Як повідомлялося, 16 квітня 2019 року Україна подала до Трибуналу запит про призначення тимчасових заходів відповідно до пункту 5 статті 290 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права у спорі між Україною та Російською Федерацією щодо «недоторканності трьох кораблів українського флоту та двадцяти чотирьох військовослужбовців на борту».

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.



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