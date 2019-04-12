В оккупированном Россией Крыму составили списки украинских собственников недвижимости, которые не платят налоги по российскому законодательству.

Об этом сообщил "руководитель УФНС" по оккупированному Крыму Роман Наздрачев.

"Работа ведется и с муниципалитетами, и с ресурсоснабжающими организациями. Мы видим, где потребление воды и газа возрастает в разы в курортный сезон. Мы видим, что человек не вошел в правовое поле Российской Федерации. Мы знаем, что он гражданин иностранного государства. Списки этих людей у нас есть", – сообщил Наздрачев.

По словам "руководителя УФСН", у иностранных собственников недвижимости осталась неделя, чтобы задекларировать свои доходы. Если до 30 апреля они этого не сделают, то "...мы совместно с правоохранительными органами будем их править" – заявил Наздрачев.

Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что готов на законодательном уровне инициировать принятие специальных механизмов по принуждению иностранных собственников жилья платить налоги.

"Если мы понимаем, что ситуация безнадежная, если собственник не реагирует, находится на Украине и считает, что вне правового поля Российской Федерации он может делать, что угодно, то предложите мне инструмент. Я на законодательном уровне приложу все усилия, чтобы эти инструменты принять", – сказал на встрече Аксенов.