Турция представит новую модификацию своего БТР
|16:01 24.04.2019
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|Турция
Новая модификация турецкого тактического бронетранспортера Ejder Yalçin 4×4 будет представлена на XIV военно-промышленной выставке IDEF-2019, которая пройдет с 30 апреля по третье мая в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.
Как сообщает «Анадолу», инженеры турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi AŞ разработали на платформе Ejder Yalçin 4×4 бронированную машину скорой помощи.
Заместитель генерального директора Nurol Makina ve Sanayi AŞ Аныл Карел сообщил агентству «Анадолу», что в компании работают над усовершенствованием и созданием различных модификаций Ejder Yalçin.
По его словам, компания выполнила заказ на поставку за рубеж пяти различных модификаций Ejder Yalçin. Бронетранспортеры Ejder Yalçın поставлены в 10 стран, переговоры с другими государствами по этому вопросу продолжаются, отметил заместитель гендиректора.
«На сегодняшний день компания поставила заказчикам более 500 бронетранспортеров.
Продолжаются переговоры по поставке еще почти 500 бронетранспортеров», – сказал Карел. Ejder Yalçın успешно прошел испытания на территориях с различным рельефом в самой Турции, пустыне Сахара, степях Центральной Азии и странах со сложным горным рельефом. Кроме того, БТР хорошо зарекомендовал себя в бою.
Ранее Вооруженные силы Турции, Узбекистана и Пакистана начали совместные военные учения для укрепления военного сотрудничества между странами.
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