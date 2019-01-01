В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 8.4 млрд. левов (4.3 млрд. евро), что на 6% больше, чем годом ранее.

При этом доходы от международного туризма за год выросли на 34%, заявила министр туризма Николина Ангелкова на открытии Шестой ежегодной встречи Национального совета по туризму, передают Новости Болгарии.

По словам Ангелковой, в 2018 году в Болгарии отдохнуло более 9 млн. иностранных туристов. При этом в стране стремятся развивать все виды туризма, чтобы стать известной круглогодичным туристическим направлением.

«Наша прекрасная материальная база должна быть занята 365 дней в году. Но для достижения этого необходимо приложить много усилий», — подчеркнула министр по туризму Николина Ангелкова.