В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
|15:41 24.04.2019
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|Болгария
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 8.4 млрд. левов (4.3 млрд. евро), что на 6% больше, чем годом ранее.
При этом доходы от международного туризма за год выросли на 34%, заявила министр туризма Николина Ангелкова на открытии Шестой ежегодной встречи Национального совета по туризму, передают Новости Болгарии.
По словам Ангелковой, в 2018 году в Болгарии отдохнуло более 9 млн. иностранных туристов. При этом в стране стремятся развивать все виды туризма, чтобы стать известной круглогодичным туристическим направлением.
«Наша прекрасная материальная база должна быть занята 365 дней в году. Но для достижения этого необходимо приложить много усилий», — подчеркнула министр по туризму Николина Ангелкова.
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