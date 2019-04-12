Активісти з анексованого Криму привезли і передали продукти та засоби гігієни кримським татарам, яких заарештували і вивезли в Ростов-на-Дону після масових облав.

Всього активісти змогли передати 20 передач, при тому, що ФСБ затримала 25 кримських татар, повідомляє ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".

"Вийшло передати близько 20 передач нашим кримським, обвинуваченим по огульної статті про тероризм. Народ не залишається осторонь, підтримує їх, передає "передачки", – сказав один з активістів громадської групи "Кримська солідарність" Арсен Якубов.