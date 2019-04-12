З Криму до Ростова-на-Дону привезли передачі для затриманих кримських татар / Відео
|15:21 24.04.2019
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|Крым
Активісти з анексованого Криму привезли і передали продукти та засоби гігієни кримським татарам, яких заарештували і вивезли в Ростов-на-Дону після масових облав.
Всього активісти змогли передати 20 передач, при тому, що ФСБ затримала 25 кримських татар, повідомляє ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії".
"Вийшло передати близько 20 передач нашим кримським, обвинуваченим по огульної статті про тероризм. Народ не залишається осторонь, підтримує їх, передає "передачки", – сказав один з активістів громадської групи "Кримська солідарність" Арсен Якубов.
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