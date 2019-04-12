Призывников из Севастополя незаконно направили на службу в оккупационную армию
|15:01 24.04.2019
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|Крым
Первая группа из 60 севастопольских новобранцев направлена для прохождения военной службы в воинские части в рамках весеннего призыва.
Проводы незаконно призванных на службу в рядах армии оккупантов прошли на сборном пункте Севастопольского городского военкомата, передает пресс-служба Минобороны РФ.
Призывников на службу в оккупационные войска отправлял военный комиссар оккупированного Севастополя Алексей Астахов.
Севастопольские призывники незаконно направлены для прохождения службы в части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцируемые на территории Крымского полуострова.
Отправка команд в рамках весеннего призыва спланирована до середины июля.
Сообщается, что а корабли и в воинские части Черноморского флота страны-агрессора прибудут порядка 2000 молодых людей из Севастополя, Крыма, Москвы, Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.
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