Первая группа из 60 севастопольских новобранцев направлена для прохождения военной службы в воинские части в рамках весеннего призыва.

Проводы незаконно призванных на службу в рядах армии оккупантов прошли на сборном пункте Севастопольского городского военкомата, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Призывников на службу в оккупационные войска отправлял военный комиссар оккупированного Севастополя Алексей Астахов.

Севастопольские призывники незаконно направлены для прохождения службы в части армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцируемые на территории Крымского полуострова.

Отправка команд в рамках весеннего призыва спланирована до середины июля.

Сообщается, что а корабли и в воинские части Черноморского флота страны-агрессора прибудут порядка 2000 молодых людей из Севастополя, Крыма, Москвы, Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.