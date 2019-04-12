Войска российской военной базы и "минобороны" непризнанной Абхазии, оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО отработали бомбометание по наступающему условному противнику.

Мероприятие проходит в рамках совместного командно-штабного учения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24, базирующихся в Краснодарском крае, авиационными бомбами на больших высотах осуществили поражение скоплений бронированной техники и подземных командных пунктов условного противника, расположенных на полигоне Цабал в Абхазии. Летчики выполнили задачи в едином тактическом замысле учения.

Экипажи самолетов действовали под управлением командира тактической группы базы, принявшем решение на их применение для подавления наступления противника.

На этапе КШУ была создана сложная быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов.

Корабли Черноморского флота страны-агрессора и армейская авиация ЮВО приданы на время учения подразделениям базы для совершенствования навыков командирами по применению воздушных и морских сил в условных общевойсковых боях.

Всего в учении Объединенной группировки войск (сил) России и непризнанной Абхазии принимают участие около 3 тысячи военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и малый противолодочный корабль МПК «Поворино».