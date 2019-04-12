Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
|14:41 24.04.2019
|0 комментариев
|Абхазия
Войска российской военной базы и "минобороны" непризнанной Абхазии, оперативно-тактическая авиация 4-й армии ВВС и ПВО отработали бомбометание по наступающему условному противнику.
Мероприятие проходит в рамках совместного командно-штабного учения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24, базирующихся в Краснодарском крае, авиационными бомбами на больших высотах осуществили поражение скоплений бронированной техники и подземных командных пунктов условного противника, расположенных на полигоне Цабал в Абхазии. Летчики выполнили задачи в едином тактическом замысле учения.
Экипажи самолетов действовали под управлением командира тактической группы базы, принявшем решение на их применение для подавления наступления противника.
На этапе КШУ была создана сложная быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов.
Корабли Черноморского флота страны-агрессора и армейская авиация ЮВО приданы на время учения подразделениям базы для совершенствования навыков командирами по применению воздушных и морских сил в условных общевойсковых боях.
Всего в учении Объединенной группировки войск (сил) России и непризнанной Абхазии принимают участие около 3 тысячи военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и малый противолодочный корабль МПК «Поворино».
Ещё на эту тему:
Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
Танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ставропольском крае
Спецназ ЮВО в Адыгее совершил десантирование и марш-бросок для проведения контрольных стрельб
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
На Кубани танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК выполнили более 100 огневых задач