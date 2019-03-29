Выполнение еще одной целевой программы сорвано в оккупированном Севастополе
|14:21 24.04.2019
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|Крым
Масштабная реконструкция Камышового шоссе в оккупированном Севастополе в ранее запланированный срок окончена не будет.
Об этом в Facebook сообщил "депутат" Госдумы от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик, проинспектировавший стройку, пишут Примечания.
Расширение до 4 полос и реконструкция Камышового шоссе проводятся в рамках федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя. Отремонтированная магистраль должна стать частью новой дорожной сети Севастополя, призванной решить нынешние транспортные проблемы города.
«Камышовое шоссе до 31 мая сдано не будет, чего не отрицают представители подрядчика и присутствующие рабочие. За полтора года здесь сделано порядка 20-25% от всего объема дороги. Это вызывает тревогу на предмет того, что будет дальше. Вторая проблема этого объекта - то, что несколько месяцев трудовому коллективу не выплачивается заработная плата», – написал Белик.
Он пообещал, что как "депутат ГД", направит письма в "прокуратуру" города и в "службу судебных приставов", а также обратится к оккупационным властям Севастополя за ответом о реальном сроке окончания ремонта этой важной для Севастополя магистрали.
Рабочие говорят, что денег не видели по четыре-пять месяцев, а желающих работать "за бесплатно" почти не осталось. Сейчас реконструкцию шоссе проводят несколько человек.
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