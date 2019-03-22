В России все штурмовые вертолеты Ми-35М оснастили комплексами "Витебск"

14:01 24.04.2019 0 комментариев Россия

Специалисты Московского вертолетного завода имени Миля (МВЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") дооснастили бортовыми комплексами обороны "Витебск" все штурмовые вертолеты Ми-35М, состоящие на вооружении в ВКС России. 

Об этом в среду, 24 апреля, сообщил ТАСС.
 
"В результате проделанной работы все вертолеты типа Ми-35М оборудованы бортовым комплексом обороны "Витебск" и введены в боевой строй. В настоящее время они успешно решают боевые задачи, в том числе и за пределами Российской Федерации, обеспечивая интересы нашей страны в воздушном пространстве", – заявили в МВЗ. 

Управление вооружения ВКС России поставило задачу по оборудованию вертолетов Ми-35М комплексом "Витебск" в 2016 году. В марте 2017 года Минобороны России сообщило, что до конца 2018 года планируется глубоко модернизировать комплекс "Витебск" с учетом боевого опыта в Сирии и оснастить им вертолеты армейской авиации. Работу по модернизации вертолетов на МВЗ вели специалисты конструкторского бюро КБ-7. 

Бортовой комплекс обороны "Витебск" разработан самарским ФГУП НИИ "Экран" для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов. Защита выполняется постановкой оптических и радиоэлектронных помех. Поставки "Витебска" военным начались в 2015 году. 

Ми-35М – универсальный боевой вертолет, способный помимо эффективного решения огневых задач перевозить до восьми военнослужащих с вооружением, до 1500 кг боеприпасов или других грузов внутри кабины, а также до 2400 кг грузов на внешней подвеске, эвакуировать раненых, доставлять технический персонал на автономные площадки базирования. 

Вертолет также отличают значительные высотные характеристики с возможностью выполнения взлетов и посадок на бетонированных и грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров над уровнем моря.



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