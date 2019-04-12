Известного крымского мецената, крымскотатарского активиста Ресуля Велиляева, которого в течение года незаконно удерживали в московском СИЗО «Лефортово» по надуманным обвинениям, выпустили из-под стражи.

Об этом ATR сообщили собственные источники.

Напомним, 20 марта Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей крымским татарам Ресулю Велиляеву и его партнеру по бизнесу Али Бариеву до 25 апреля.

Ранее адвокат Ресуля Велиляева сообщил, что крымские татары обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как известно, после обысков 26 апреля у Ресуля Велиляева и Али Бариева в Крыму крымских татар вывезли за пределы полуострова. Позже в Москве суд арестовал Велиляева и Бариева, крымские татары незаконно удерживались в московском СИЗО «Лефортово».

Отмечается, что члены семьи Велиляевых известны в Крыму как владельцы бизнеса, меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена «Мечеть Рефата Веллиуллы» в Белогорске, открытие которой состоялось в апреле 2015 года. Али Бариев является бизнес-партнером Ресуля Велиляева, до ареста он руководил предприятием «Крымопт».