"Либо санкции, либо война", - эксперт о целенаправленном воздействии России на искажение GPS-навигации в Черноморском регионе

13:21 24.04.2019 0 комментариев Крым

В отчет американской неправительственной организации C4ADS о зафиксированных почти 10 тысячах случаев дезориентации властями России с 2016 года GPS-навигации в Черном море и в аннексированном Крыму, были включены случаи искажения и исчезновения сигнала АИС (автоматическая идентификационная система) на судах в Азовском море, зафиксированные мониторингом Black Sea News.

Об этом QHA media рассказал главный редактор издания BlackSeaNews Aндрей Клименко.

"Поскольку мы уже пять лет занимаемся морским мониторингом, то, конечно, видели не раз такие случаи, когда отметка судна на экране глобальных систем навигации, таких, как ShppingExplorer, например, или Marine Traffic, вдруг выдает, что это судно находится на суше и, например, в районе Симферополя. Сразу понятно было, что идет искажение сигнала, что кто-то это делает для чего-то. И это, конечно, создает опасность".

Клименко рассказал о существующей ныне гипотезе, что недавняя авария норвежского фрегата F 313 Helge Ingstad (он затонул после столкновения с нефтяным танкером в ноябре 2018 года) также произошла из-за сбоя в результате вмешательства России в системы морской навигации.

По мнению эксперта, если говорить о целенаправленном воздействии России на искажение сигнала на море, то у Украины есть два варианта поведения.

«Это либо санкции, либо война. И у России тоже есть два варианта поведения — либо санкции, либо война. Нужно искать, нужно доказывать. И когда это доказано, то это, конечно, повод для ответных действий в виде санкций, например для российских судов, для российских портов, для российских морских организаций», — считает он.

Угрозу безопасности судоходства в Азово-Черноморском бассейне, по словам главреда Black Sea News, создает и отключение сигнала АИС экипажами судов, следующими в подсанкционные порты Крыма.

Так, в 2018 году морской мониторинг издания зарегистрировал 35 иностранных судов, кроме судов России (у РФ — примерно столько же), которые ходили в подсанкционные порты Крыма. Это суда Ливана, Египта, Сирии, Турции.

Мы ставим вопрос сегодня перед международной морской организацией IMO (International Maritime Organization) о том, что нужно серьезно усиливать ответственность за то, что эти люди прячутся от санкций и, таким образом, создают угрозу судоходству, — подчеркнул эксперт.

Власти России с 2016 года 10 тысяч раз дезориентировали GPS-навигацию в Черном море и в аннексированном Крыму. Это обнаружили американские эксперты после случая с американским торговым судном. Капитан судна сфотографировал экран компьютера и радара с некорректными данными о его местонахождении. Фактически судно находилось в водах Черного моря, а по данным навигации — в аэропорту.



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