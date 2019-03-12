Исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон подтвердил, что после входа в акваторию Черного моря американского военного корабля USS Ross за ним следовали два российских боевых корабля.

«Это характерно для России, следить и идти следом во время таких активностей, когда происходит развертывание американских морских судов или других стран. Но это наше право осуществлять подобные операции с учетом международного права, наверно, лучше спросить у России, какие риски они видят в этом», — цитирует американского дипломата издание Грузия Online.

21 апреля в порт Батуми вошeл ракетный эсминец ВМС США «USS Ross». Это первый визит данного судна в Грузию. 25 апреля американские военные проведут совместные учения с грузинскими коллегами. В рамках визита также планируется проведение совместных спортивных мероприятий.