Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
|12:41 24.04.2019
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|Грузия
Южнокорейская компания, управляющая крупными атомными и гидроэлектростанциями Korea Hydro & Nuclear Power подписала меморандум о взаимопонимании по развитию бизнеса в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии с правительством Грузии.
Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники, пишет Грузия Online.
Известно, что южнокорейская компания также подписала соглашение с компанией RBI о совместной разработке проекта гидроэлектростанции на реке Цхенисцкали. Проект подразумевает собой строительство и эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 192,5 Мвт на реке Цхенисцкали, в 310 км к северо-западу от столицы Грузии, Тбилиси.
Строительство начнется в 2021 году и будет завершено в 2026 году. Известно, что компания Korea Hydro & Nuclear Power получила эксклюзивные права на разработку проекта согласно договору.
«В будущем мы намерены и дальше участвовать в строительстве гидроэнергетических проектов в странах с богатыми водными ресурсами, такими как Пакистан, Индонезия и Никарагуа», — сообщили представители компании.
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