Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии

12:41 24.04.2019 0 комментариев Грузия

Южнокорейская компания, управляющая крупными атомными и гидроэлектростанциями Korea Hydro & Nuclear Power подписала меморандум о взаимопонимании по развитию бизнеса в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии с правительством Грузии. 

Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники, пишет Грузия Online.

Известно, что южнокорейская компания также подписала соглашение с компанией RBI о совместной разработке проекта гидроэлектростанции на реке Цхенисцкали. Проект подразумевает собой строительство и эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 192,5 Мвт на реке Цхенисцкали, в 310 км к северо-западу от столицы Грузии, Тбилиси.

Строительство начнется в 2021 году и будет завершено в 2026 году. Известно, что компания Korea Hydro & Nuclear Power получила эксклюзивные права на разработку проекта согласно договору.

«В будущем мы намерены и дальше участвовать в строительстве гидроэнергетических проектов в странах с богатыми водными ресурсами, такими как Пакистан, Индонезия и Никарагуа», — сообщили представители компании.



Ещё на эту тему:

12:04 02.04.2018
Дочка российской «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
14:58 01.12.2017
Грузию посетят эксперты ЕС по рынку электроэнергии
08:48 26.04.2017
Правительство Грузии проведет консультации с «Интер РАО» из-за обесценивания лари
10:14 19.04.2017
Экспорт электроэнергии из Армении в Грузию вырос
11:37 15.02.2017
Входящая в группу «Ташир» российская энергокомпания «Каскад Энерго Бит» вышла на рынок Грузии
09:32 10.02.2017
Грузия восполнит дефицит электроэнергии для Абхазии
23:51 30.01.2017
Тбилиси примет международный энергетический конгресс «Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия»
15:50 22.12.2016
В Тбилиси без света остались 20 тыс человек
11:24 20.12.2016
Грузия планирует направить 750 млн евро на строительство и модернизацию ЛЭП
12:46 12.12.2016
Грузия инвестирует 735 млн евро на модернизацию сети электропередач
11:22 22.11.2016
Тбилиси станет энергоэффективным городом при помощи ЕБРР
12:30 21.10.2016
Азербайджан сможет экспортировать до 700 млн мегаватт электроэнергии транзитом через Грузию
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:01 24.04.2019
Азербайджан буде готовий допомогти Білорусі з поставками нафти
20:01 22.04.2019
Грузооборот Бакинского ММТП планируется довести до 25 млн тонн в год
12:21 22.04.2019
ВС Азербайджана и Турции проведут тактические учения с боевыми стрельбами
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
Все новости страны
Армения Армения
08:41 23.04.2019
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 24.04.2019
В 2018 году доходы от туризма в Болгарии составили 4.3 млрд евро
18:21 23.04.2019
Китайская CMEC проинвестирует в развитие болгарского порта Варна
12:01 23.04.2019
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення
17:21 22.04.2019
Одна из политических партий Болгарии пообещала выступить против санкций в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
12:41 22.04.2019
В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Все новости страны
Грузия Грузия
14:41 24.04.2019
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
12:41 24.04.2019
Южнокорейская компания построит ГЭС в Грузии
15:21 23.04.2019
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
13:41 23.04.2019
Грузия и Португалия согласовали сотрудничество по временной трудовой миграции
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 24.04.2019
В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей
17:21 23.04.2019
Порт Джурджулешты (Молдова) зафиксировал рекордный годовой грузооборот
11:21 23.04.2019
Президент Молдовы спросит Конституционный суд, вправе ли он выдвигать кандидатуру на пост Премьера
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
Все новости страны
Россия Россия
14:01 24.04.2019
В России все штурмовые вертолеты Ми-35М оснастили комплексами "Витебск"
13:41 24.04.2019
Nord Stream 2 погрожує притягнути ЄС до суду через нові газові правила
12:41 24.04.2019
Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
11:41 24.04.2019
Корабли Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям
Все новости страны
Румыния Румыния
08:21 23.04.2019
Румыния планирует приобрести в Португалии пять дополнительных истребителей F-16
11:41 22.04.2019
Экс-президент Румынии назвал свою цель в случае, если получит мандат в Европарламенте
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
Все новости страны
Турция Турция
16:01 24.04.2019
Турция представит новую модификацию своего БТР
09:21 24.04.2019
“Кожен з авіаносців, які перебувають зараз в Середземному морі, являє собою 100 тисяч тонн міжнародної дипломатії” - Посол США
16:01 23.04.2019
Туреччина і Білорусь будуть спільно досліджувати Антарктику
13:21 23.04.2019
Турция начала первые совместные военные учения с Пакистаном и Узбекистаном
Все новости страны
Украина Украина
20:01 24.04.2019
Путін пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу турботою про права людини
19:41 24.04.2019
Україна звернулася до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі
19:21 24.04.2019
Українців закликали підтримати українського політв'язня Володимира Балуха у важку годину
19:01 24.04.2019
Оккупанты снова обещают абсолютно исключить национальный роуминг в аннексированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс