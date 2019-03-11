Низка державних та приватних підприємств оборонного комплексу розробила нові гіростабілізуючі платформи для вертольотів типу "Мі", підвісний модуль ПМ-ЛКТ, який забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей та оптико-прицільну станцію нового покоління ОПСН-І.



Це дасть змогу створювати якісні українські бойові вертольоти, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу концерну “Укроборонпром”.

“Підприємствами Держконцерну "Укроборонпром", у кооперації з ПАТ "Мотор Січ" та низкою інших приватних підприємств оборонного комплексу України, розроблено гіростабілізуючі платформи, в які інстальовано канал управління ракетою "Бар’єр", для застосування її на бойових вертольотах типу "Мі"”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДП НВК "Фотоприлад" було розроблено підвісний модуль ПМ-ЛКТ, який забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей типу танк, бронемашина та ін., а також наведення на них високоточних ракет. У 2018 році цей модуль вже пройшов польові випробування.