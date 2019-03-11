Укроборонпром готовий виробляти сучасні системи наведення для вертольотів / Відео
|12:21 24.04.2019
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|Украина
Низка державних та приватних підприємств оборонного комплексу розробила нові гіростабілізуючі платформи для вертольотів типу "Мі", підвісний модуль ПМ-ЛКТ, який забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей та оптико-прицільну станцію нового покоління ОПСН-І.
Це дасть змогу створювати якісні українські бойові вертольоти, повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу концерну “Укроборонпром”.
“Підприємствами Держконцерну "Укроборонпром", у кооперації з ПАТ "Мотор Січ" та низкою інших приватних підприємств оборонного комплексу України, розроблено гіростабілізуючі платформи, в які інстальовано канал управління ракетою "Бар’єр", для застосування її на бойових вертольотах типу "Мі"”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, ДП НВК "Фотоприлад" було розроблено підвісний модуль ПМ-ЛКТ, який забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей типу танк, бронемашина та ін., а також наведення на них високоточних ракет. У 2018 році цей модуль вже пройшов польові випробування.
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