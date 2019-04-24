Компанія, що стоїть за газопроводом "Північний потік 2", погрожує подати до Суду ЄС, якщо їй не вдасться уникнути нових положень, які, за її словами, ставлять під загрозу мільярди євро, інвестовані в проект.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Politico.

Виконавчий директор Nord Stream 2 Матіас Варніг написав у листі до президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, що, якщо трубопровід не матиме права на відступ від нових газових правил, "цей захід буде дискримінаційним (стосовно Nord Stream 2, - Ред.) як до інвестора". Також, за його словами, ЄС може порушити міжнародний договір.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив оновлену Газову директиву ЄС, яка також буде застосовуватися до трубопроводів з третіх країн, таких як "Північний потік-2" російського "Газпрому".

Оскільки видобуток і транспортування газу не можуть перебувати під контролем однієї компанії, "Газпрому" доведеться відмовитися від права власності на трубопровід на території ЄС, і відкрити використання трубопроводу для третіх сторін. Це може мати великі економічні наслідки для Nord Stream 2.

Відповідно до директиви, нові трубопроводи можуть бути предметом винятків, але вони повинні бути схвалені Європейською комісією і підлягати суворим умовам.

Nord Stream 2 стверджує, що має право на виняток, що застосовується до трубопроводів, які вже "завершені". Очікується, що новий закон набуде чинності цього літа.

Представник Комісії сказав: "Трубопровід повинен бути готовий до комерційної експлуатації на дату набуття чинності зміненої директиви, щоб розглядати його як існуючий трубопровід згідно з новим законодавством. Сумнівно, чи почне "Північний потік 2" діяти до набуття чинності зміненої директиви".

Nord Stream 2 заявила, що вже інвестувала понад 5,8 млрд євро в планування і будівництво проекту в 10 млрд євро.