В оккупированном Крыму опять массово горят машины
|12:01 24.04.2019
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|Крым
Три автомобиля сгорели в оккупированном Крыму в минувшие сутки, в обстоятельствах происшествия разбираются эксперты.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Так, в симферопольском микрорайоне Каменка накануне вечером горел автомобиль УАЗ. В результате происшествия кабина уничтожена полностью, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 4 кв м, собственник машины устанавливается.
Еще два автопожара произошли в ночь на среду, 24 апреля.
В поселке Аграрное (Симферополь) горел автомобиль ВАЗ 21101. Спасатели оперативно локализровали возгорание, однако в результате инцидента машина сгорела полностью. Площадь пожара составила 5 кв м, в его причинах разбираются эксперты.
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