Три автомобиля сгорели в оккупированном Крыму в минувшие сутки, в обстоятельствах происшествия разбираются эксперты.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Так, в симферопольском микрорайоне Каменка накануне вечером горел автомобиль УАЗ. В результате происшествия кабина уничтожена полностью, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 4 кв м, собственник машины устанавливается.

Еще два автопожара произошли в ночь на среду, 24 апреля.

В поселке Аграрное (Симферополь) горел автомобиль ВАЗ 21101. Спасатели оперативно локализровали возгорание, однако в результате инцидента машина сгорела полностью. Площадь пожара составила 5 кв м, в его причинах разбираются эксперты.