В оккупированном Крыму опять массово горят машины

12:01 24.04.2019 0 комментариев Крым

Три автомобиля сгорели в оккупированном Крыму в минувшие сутки, в обстоятельствах происшествия разбираются эксперты. 

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Так, в симферопольском микрорайоне Каменка накануне вечером горел автомобиль УАЗ. В результате происшествия кабина уничтожена полностью, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 4 кв м, собственник машины устанавливается.  

Еще два автопожара произошли в ночь на среду, 24 апреля. 

В поселке Аграрное (Симферополь) горел автомобиль ВАЗ 21101. Спасатели оперативно локализровали возгорание, однако в результате инцидента машина сгорела полностью. Площадь пожара составила 5 кв м, в его причинах разбираются эксперты.



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