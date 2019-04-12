Дивизионы большой мощности реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, подняты по тревоге для проведения первого тактического учения с боевыми пусками на полигоне Капустин Яр.

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» совершили 100-километровый марш на штатной технике в назначенный район, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие отработали задачи вывода РСЗО в назначенный район, рассредоточения со сменой позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, а также выполнили топопривязку и ориентирование на местности.

В ходе учения военнослужащие провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, организовали канал связи для взаимодействия между подразделениями.

В рамках учения личный состав артиллерийского соединения совершенствует профессиональные навыки, направленные на повышение слаженности действий в составе подразделений.

Завершающим этапом тактического учения станет проведение боевых пусков из РСЗО «Торнадо-С».

В тактическом учении принимают участие более 1 тыс. человек и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С».

Учения продлятся до конца недели.