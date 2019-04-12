Дивизионы реактивного артиллерийского соединения ЮВО подняты по тревоге в рамках учения
|12:41 24.04.2019
|0 комментариев
|Россия
Дивизионы большой мощности реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, подняты по тревоге для проведения первого тактического учения с боевыми пусками на полигоне Капустин Яр.
Боевые расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» совершили 100-километровый марш на штатной технике в назначенный район, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военнослужащие отработали задачи вывода РСЗО в назначенный район, рассредоточения со сменой позиций, инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, а также выполнили топопривязку и ориентирование на местности.
В ходе учения военнослужащие провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, организовали канал связи для взаимодействия между подразделениями.
В рамках учения личный состав артиллерийского соединения совершенствует профессиональные навыки, направленные на повышение слаженности действий в составе подразделений.
Завершающим этапом тактического учения станет проведение боевых пусков из РСЗО «Торнадо-С».
В тактическом учении принимают участие более 1 тыс. человек и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе боевые и транспортно-заряжающие машины РСЗО «Торнадо-С».
Учения продлятся до конца недели.
Ещё на эту тему:
Экипажи бомбардировщиков ЮВО отработали бомбометание по целям
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае поднят по учебной тревоге
Ударные вертолеты российской военной базы обеспечили прикрытие колонн боевой техники в Абхазии
Более трех тысяч военных задействовано в учениях на территории непризнанной Абхазии
Танкисты ЮВО выполнили боевые стрельбы в Ставропольском крае
Спецназ ЮВО в Адыгее совершил десантирование и марш-бросок для проведения контрольных стрельб
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
На Кубани танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК выполнили более 100 огневых задач