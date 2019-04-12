Корабли Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям

11:41 24.04.2019 0 комментариев Россия

Корабельная группировка Каспийской флотилии (КФл) успешно выполнила артиллерийские и зенитные стрельбы штатными комплексами по морским и воздушным целям на полигонах в акватории Каспийского моря.

Стрельбы проводились в рамках двустороннего зачетного тактического учения, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
 
В ходе отработки практических действий в море корабельными тактическими группами флотилии выполнены задачи по маневрированию кораблей и сближению с морской целью на установленную дистанцию, уничтожение морской цели корабельными комплексами вооружения, противоминной, противовоздушной и противоподводнодиверсионной обороне.

Выполнив элементы боевого маневрирования в составе группы, экипажи отработали поиск кораблей условного противника, отражение воздушного удара условного противника, а также выход из боя.

В учениях было задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг», малый артиллерийский корабль «Волгодонск», ракетный катер «Ступинец», артиллерийские катера, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер П-351 проекта «Грачонок», а также суда гидрографической службы флотилии.

Тактическое учение в море стало завершением боевой подготовки корабельных сил КФл в зимнем периоде обучения.



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