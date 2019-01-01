В непризнанном Приднестровье собрали на "конференцию" военнослужащих-водителей

11:21 24.04.2019 0 комментариев Приднестровье

В Гарнизонном офицерском клубе города Тирасполь состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На мероприятие было привлечено более 500 военнослужащих-водителей и военнослужащих, пользующихся личным автотранспортом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

Руководителем занятия были доведены информация о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения и анализ аварийности на транспорте в Западном военном округе за зимний период обучения 2019 учебного года, отметив нулевую аварийность в  регионе непризнанного Приднестровья со стороны личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе водительской конференции водительскому составу довели поправки и дополнения правил дорожного движения в регионе пребывания, после чего участники конференции совместно разобрали наиболее аварийно-опасные перекрестки и участки дорог. Личному составу довели информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, правила оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также продемонстрировали видеоролики с ДТП.



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